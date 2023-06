Vocalelli: “Inter e Milan animate dalla voglia di mettersi in concorrenza. E su Milinkovic…”

"Ora naturalmente viene da chiedersi: ma al di là delle malignità, su qualche piccola rivincita da prendersi, tutto questo attivismo sugli stessi giocatori finisce per essere un bene o un male? Il rischio, in questi casi, è di far felici innanzitutto i venditori. Ma dall’altra parte è lì a garanzia della voglia di fare dei due club, che si sfidano su calciatori di livello. Insomma, un attivismo positivo. Che potrebbe un giorno allargarsi e interessare addirittura il pezzo pregiato di quest’estate di mercato. Perché, dalla Juve ma anche all’Inter e al Milan, in parecchi sono lì, alla finestra, per capire se e come sferrare l’attacco decisivo a Milinkovic Savic. E, in questo caso, non ci sarebbe alcun motivo per sospettare la voglia delle due società di sfidarsi ancora".