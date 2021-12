Vocalelli: “Inter, Milan e Atalanta. Tre lombarde in testa accomunate da competenza e idee”

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha elogiato Inter, Milan e Atalanta, le tre lombarde in testa alla classifica

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha elogiato Inter , Milan e Atalanta, le tre lombarde in testa alla classifica che si contendono lo scudetto grazie soprattutto, secondo il giornalista, a ottime competenze e idee. Ecco le sue considerazioni:

"L’anno scorso era finita con l’Inter al primo posto, il Milan al secondo e l’Atalanta al terzo. Tre squadre lombarde sul podio. Guardi ora la classifica e ti accorgi che l’Inter è prima, il Milan secondo e l’Atalanta terza. Non era mai successo che tre squadre della stessa regione fossero lì, a giocarsi lo scudetto (...). Se nessuno dei tre allenatori è lombardo, lo sono invece le “menti” delle tre società. È di Clusone, in provincia di Bergamo, il presidente Percassi: l’uomo che ha costruito non il miracolo nerazzurro (...). È di Varese il dirigente che ha fatto la storia degli ultimi dieci anni: Beppe Marotta (...). È di Milano naturalmente Paolo Maldini: la Bandiera, il Campione".