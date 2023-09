Vocalelli: “Inter di oggi ha tante qualità. Profondità della rosa un valore aggiunto”

"Insomma, l’Inter di oggi ha tante qualità. Un allenatore e calciatori di livello, un’identità di gioco riconosciuta e riconoscibile, ma forse ha il suo valore aggiunto proprio nella profondità della rosa. Nessuno in Italia ha le alternative - non chiamiamole riserve - di cui dispone Inzaghi. In pochi - il City è fuori concorso - anche in Europa hanno la possibilità di sfruttare i cinque cambi e il turnover come i nerazzurri. Che vuol dire non dover giocare sugli acciacchi, tenere sempre altissima la qualità media della squadra e - forse soprattutto - stimolare la concorrenza interna. A voler essere pignoli, andando oltre alle indicazioni del momento, si potrebbe obiettare qualcosa sulla prima linea. Perché non è un’offesa chiedersi se Sanchez saprà mostrare il meglio di sé, o se Arnautovic - tra i più completi, parere strettamente personale, nel concentrare potenza e abilità - riuscirà a dimenticarsi dell’anagrafe. È anche per questo che, all’Inter, pensavano di riprendere Lukaku".