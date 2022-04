Vocalelli: “Juve-Inter? Inzaghi ha questo asso che può risultare decisivo”

L'analisi del giornalista: "L’Inter ritroverà Brozovic, il suo unico calciatore davvero insostituibile e di cui i nerazzurri hanno pagato le assenze"

Tra le colonne di Gazzetta.it , Alessandro Vocalelli , giornalista, ha analizzato così Juventus-Inter di domenica sera, mettendo il focus sul centrocampo: "Quello della Juve ha gente sicuramente da tener d'occhio, ma quello dell’Inter può in qualche modo essere decisivo. L’Inter ritroverà Brozovic, il suo unico calciatore davvero insostituibile e di cui i nerazzurri hanno pagato pesantemente le assenze. Con lui, la squadra recupera certezze tecniche ed anche emotive. Perché Brozovic è non solo l’uomo d’ordine, ma anche il compagno a cui affidarsi nei momenti di difficoltà, capace di farsi trovare sempre pronto in appoggio.

Accanto a lui Calhanoglu, che è - tra tutti - l’uomo di maggior qualità e soprattutto Inzaghi spera di trovare un Barella finalmente rigenerato. E le possibilità di ritrovarlo ai suoi livelli abituali ci sono tutti. Perché psicologicamente anche lui ha sicuramente sofferto per l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale, ma .- come non avveniva da tantissimo tempo - Barella ha avuto dieci giorni a disposizione, quasi per effettuare una preparazione personalizzata. Possibile che questo lungo periodo gli abbia ridato lo slancio delle giornate migliori. Insomma è questa la differenza dell’Inter - in negativo o in positivo di questa stagione - per provare a ribaltare gli umori. La carta a sorpresa da giocare. Su cui, sicuramente, punterà tutte le sue speranze Simone Inzaghi".