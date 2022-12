Vocalelli: “Lukaku deve ripagare l’Inter. Il club ha sempre creduto nella sua rinascita”

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli parla di Romelu Lukaku . Dopo una prima parte di stagione contrassegnata dagli infortuni, Inzaghi e l'Inter sperano nel riscatto di Big Rom. "Quando parli di Inter e di Lukaku ti viene spontaneo pensare al grande affare fatto dal club. Per averlo venduto a 115 milioni al Chelsea per poi riaverlo indietro in prestito. E dal punto di vista economico non c’è dubbio che l’Inter abbia fatto un capolavoro e in qualche modo debba essere riconoscente al giocatore. In tutte le cose però c’è sempre un rovescio della medaglia. E dal punto di vista strettamente tecnico non c’è dubbio, invece, che sia Lukaku a dover molto, molto di più, alla società nerazzurra. Per averlo valorizzato come nessun altro aveva mai fatto".

"Se Lukaku gode perciò di questa considerazione internazionale, a livello di club, lo deve in gran parte - se non interamente - all’Inter. Ecco perché viene da dire, a pochi giorni dal ritorno del campionato, e con il belga finalmente recuperato, che per Lukaku sia ormai arrivato il momento di ripagare completamente l’Inter. Con undici punti di svantaggio dal Napoli non ci possono essere alternative - se non la vittoria - per poter accorciare e continuare a sperare in una clamorosa rimonta. È per questo che Inzaghi punta tutto, o molto, su di lui. Ed è per questo che l’Inter si aspetta che ora Lukaku sia pronto a ripagare il nerazzurro. Non con la stessa moneta, perché economicamente lo ha fatto già fatto, ma dal punto di vista strettamente tecnico. Per aver continuato sempre a credere in una sua rinascita".