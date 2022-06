Vocalelli: “Mancini ha fatto un po’ troppo il fenomeno. Mi sarei aspettato che…”

“Mancini ha tanti meriti ma dopo i pareggi con Germania e Inghilterra, che avevano fatto gridare al miracolo, mi sembrava che Mancini facesse un po' il fenomeno. Cercava di stupire, lanciando giocatori che forse non vedremo più in Nazionale in questa sbornia di rinnovamento. Credo che abbiamo archiviato in fretta l’eliminazione al Mondiale, dovrebbe essere fatta una riflessione profonda. Mi sarei aspettato una riflessione seria e profonda dopo che ho sentito il presidente Federale dire: "Ah, bisogna cambiare tutto", come se lo dicesse un passante. Si è pensato esclusivamente ad autorinnovarsi e autoconfermarsi in blocco. Quelli che ci stanno adesso ci sono sull’onda del 2018, perché loro hanno chiesto l'azzeramento. Ora dico che non bisogna azzerare tutto, ma almeno dire: "Io sono disposto a fare un passo indietro, rinnovatemi la fiducia". Io me lo sarei aspettato. Non parla più nessuno di fare crescere i ragazzi, è rimasto tutto nelle buone intenzioni e andiamo avanti così. Due eliminazioni al mondiale? Cosa dobbiamo aspettarci di più