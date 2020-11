Vocalelli: “Nazionali? Si dovevano ridurre gli impegni. Quello che ha detto Marotta…”

Intervenuto nel corso di Tutti Convocati, Alessandro Vocalelli, riallacciandosi alle dichiarazioni di Beppe Marotta di limitare gli impegni delle nazionali, critica la decisione di non modificare il calendario ricco di tanti impegni. “I club hanno ragione: di fronte a una situazione eccezionale servivano decisioni eccezionali e si dovevano ridurre gli impegni. Invece questa stagione è iniziata come se non fosse successo nulla, con lo stesso numero di partite. Quello che ha detto ieri Marotta è un sentimento comune che circola in tanti club. Credo che prima a o poi si arriverà a uno scontro che poi porterà a delle decisioni importanti“.

(Tutti Convocati)