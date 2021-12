Vocalelli: “Milan-Napoli? L’Inter si augura un pareggio. Insigne? Spero che…”

Le parole del giornalista: "Insigne? Meno ne parlano i protagonisti e meglio è, queste trattative si fanno con riserbo e qualsiasi parola rischia di poter creare un malinteso"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così della telenovela legata al rinnovo col Napoli di Lorenzo Insigne: "Meno ne parlano i protagonisti e meglio è, queste trattative si fanno con riserbo e qualsiasi parola rischia di poter creare un malinteso in una situazione che è ancora nella norma. Anche due grandi giocatori come Brozovic e Dybala non hanno ancora rinnovato. I margini ci sono, mi auguro una conclusione positiva per tutti. Peraltro lui non ha ancora segnato su azione, per essere il campione che è il dato stupisce. Il Napoli è stato condizionato dagli infortuni ma ha dimostrato che se sta al completo è una squadra temibile. Milan-Napoli? Credo che l'Inter si auguri un pareggio".