Vocalelli: “A me viene il dubbio che Mourinho abbia già un’altra squadra”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Con il Monza non è facile ma è una partita da vincere. La formazione ha dei problemi ma non è da tragedia sportiva. Non capisco perché la Roma non possa giocare a 4 in difesa. A me viene il dubbio che Mourinho abbia già un’altra squadra".