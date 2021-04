Vocalelli: “Inter, il pareggio col Napoli è una lezione di grande calcio. È incredibile…”

Il giorno dopo il pareggio dell'Inter contro il Napoli, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli analizza il match

"Come se non fosse calcio, un grande calcio, quello in cui vai in casa di un avversario di valore come il Napoli e sei capace di farti un autogol, di non perdere la testa, di alzarti contemporaneamente con sette giocatori, di costruire il pareggio con un ritrovatissimo Eriksen e metterti lì a cavalcare l’onda. Un comportamento da grande squadra, contro un Napoli che pure ci ha provato con i numeri dei suoi uomini migliori, senza avere però mai la stessa intensità. Diventano nove i punti di vantaggio sulla seconda, comunque un’enormità".