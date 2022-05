Vocalelli: “Alla Serie A Oscar serietà. Sassuolo e Samp esami veri per Inter e Milan”

Il giornalista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato delle ultime due sfide che aspettano l'Inter e il Milan

"Giustamente Sassuolo e Sampdoria hanno giurato, in coro, che saranno due partite vere. E, davvero, non abbiamo dubbi. Perché questa Serie A, magari con i suoi limiti, con le sue incertezze, merita comunque l’Oscar della serietà, della correttezza e della professionalità. Nessuno ha abbassato mai la guardia, dimostrando che non esistono partite facili, scontate. Ricordate quando i bookmaker, in situazioni analoghe, addirittura rifiutavano di quotare certe gare? Stavolta no, le stesse partite - quelle apparentemente più scontate - hanno anzi finito per far saltare tante previsioni. Ecco perché la Sampdoria e il Sassuolo - e quello di Reggio Emilia sarà comunque il campo principale - rappresenteranno esami veri. E per il Milan - anche questo è stato detto - si prospetta il test più fastidioso. Perché se c’è una squadra che non sai mai da che parte prendere è proprio quella di Dionisi, che magari ne incassa sei a Napoli, ma allo stesso momento è capace di andare a vincere in casa delle altre grandi.

E se l’Inter ha tutte le ragioni per crederci, o comunque per non mollare, il Milan - questo Milan - ne ha forse una in più. Perché qualcuno, sbagliando, ha voluto rappresentare questa squadra come un miracolo, come una favola. E non c’è - non ci potrebbe essere - errore più grossolano. Perché il Milan è al vertice da due campionati e allora - viene da chiedersi - può essere un miracolo quello che si ripete così frequentemente? O è una favola quella storia che non cambia mai l’ultima scena? Impossibile dire, insomma, come finirà. Ma di sicuro il Milan è arrivato a questo punto per la lungimiranza dei suoi dirigenti, per l’intelligenza e la bravura del suo allenatore, per la forza dei suoi leader, l’entusiasmo straripante dei suoi giovani e per il calore e il trasporto del suo pubblico. Ma anche per un carattere pazzesco che ha sfoggiato in tante occasioni: reagendo agli infortuni; abbracciando un arbitro capace di scusarsi in campo, tra le lacrime; superando le difficoltà di alcuni momenti e alcune gare. Per questo, è vero, il Sassuolo sarà un avversario complicato.