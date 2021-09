Vocalelli: “Che classe Lautaro-Correa. E con Dzeko il puzzle di Inzaghi è completo”

Dell'attacco dell'Inter di Inzaghi che è passato da Lukaku a Dzeko-Lautaro-Correa ha parlato il giornalista Alessandro Vocalelli

"C’è una coppia che si sta affermando a pieno titolo: Lautaro Martinez e Correa. Due firme d’autore, che autorizzano il sorriso argentino e confermano le aspettative interiste. Non è passato inosservato Dzeko che ha segnato contro la Francia, abbandonando per un attimo il suo calcio raffinato, quasi in punta di piedi, per scaricare di potenza a rete. Partito Lukaku, che resta indubbiamente un grandissimo calciatore e in qualche modo un rimpianto, la dirigenza nerazzurra è però riuscita in tempi strettissimi a scegliere gli uomini giusti al posto giusto. E nel momento più complicato. Perché il belga se n’è andato il 12 agosto, lasciando una scia di milioni e andando a raddoppiare l’ingaggio. Ad appena una settimana dall’avvio del campionato. E non era facile, come invece è successo, mettere insieme i pezzi del mosaico e farli perfettamente incastrare. Perché oggi l’Inter ha comunque un attacco fortissimo, in cui convivono, si sommano e si fondono esperienze diverse".