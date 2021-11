Vocalelli: “Napoli, la scossa può arrivare dal rinnovo di Insigne. Per l’ambiente sarebbe…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha detto la sua sul futuro di Lorenzo Insigne

"Anche se può sembrare romantico e un po’ zuccheroso, sarebbe forse il momento adatto per lavorare al rinnovo del contratto di Insigne. Pensate che carica di adrenalina sarebbe per tutto l’ambiente l’annuncio del nuovo matrimonio del club con il capitano. Ci pensino il Napoli e Insigne, provando magari a fare ognuno un passo verso l’altro, perché tutti i momenti sono buoni, ma alcuni forse lo sono ancora di più. Una scossa elettrica per andare incontro a questo mini-ciclo che, come detto, si concluderà in casa contro il Leicester. All’andata fu proprio Osimhen a suonare la carica e a firmare la rimonta con due gol strepitosi. Stavolta dovranno essere i suoi compagni, da Insigne a Mertens, a spedirgli idealmente una dedica, con la qualificazione in Europa League. Perché, come si dice?, ha da passà ‘a nuttata. E il Napoli, questo Napoli ancora capolista nel nostro campionato, deve soltanto immaginarsi il futuro".