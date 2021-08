Vocalelli: “Roma? Non è da scudetto, ma la inserisco tra le prime quattro”

Le parole del giornalista: "La Roma mi convince, non è da Scudetto ma la inserisco nelle prime quattro, al quarto posto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho, a detta sua competitiva per la qualificazione in Champions League il prossimo anno: "La Roma mi convince, non è da Scudetto ma la inserisco nelle prime quattro, al quarto posto. I giallorossi hanno bisogno di un centrocampista più che di un difensore".