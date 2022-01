Vocalelli: “La Pazza Inter è diventata saggia. Stupisce in campo e confonde i rivali”

Dell'ottimo momento dell'Inter e delle strategie per il futuro del club nerazzurro ha parlato il giornalista Alessandro Vocalelli

C’è una partita, quella di domani a Bergamo, fondamentale e rumorosa - per le considerazioni che scatena - nella corsa scudetto. Ma c’è un’altra partita che silenziosamente, verrebbe da dire segretamente, l’Inter sta portando avanti: la costruzione di una squadra capace di guardare al di là di questa stagione, di immaginarsi ancora più solida, forte, giocando d’anticipo, anche meglio di due specialisti come Bastoni e De Vrij. Gli attaccanti, in questo caso, sono Marotta ed Ausilio, impegnatissimi nell’estate passata a tenere uniti i pezzi e gli umori di un gruppo un po’ frastornato dalla doppia cessione Hakimi-Lukaku e oggi capaci di spostare il proprio orizzonte sempre più avanti. Perché anche nella tempesta finanziaria che ha sommerso tutte le abitudini e le regole - spesso sbagliate - del “vecchio” calcio, si può provare a individuare la rotta. Con il timone piantato verso una direzione precisa: il buon senso, le idee, la capacità di giocare d’anticipo e sfruttare le migliori opportunità. Che non vuol dire, come crede qualcuno, prendere al volo il primo e ipotetico affare - che spesso nasconde una trappola - ma farsi trovare pronti con un piano strategico.