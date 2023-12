Vocalelli (GdS): “Segreto Inter? Ha un giocatore pazzesco come Lautaro ma non ne è dipendente”

"E dire che forse però il vero segreto, o la forza dell’Inter, è di avere un calciatore pazzesco come Lautaro di cui però non è dipendente, come succede da tante altre parti in Italia e in Europa. Inutile fare l’elenco di squadre che senza il giocatore top non sarebbero assolutamente le stesse. L’Inter invece ha - ed è la sua forza - una squadra in cui Lautaro è il calciatore dei sogni, non a caso con la fascia sul braccio, ma da cui non dipendono tutte alle fortune. Certo, un valore aggiunto pazzesco. Ma l’Inter regala l’impressione di poter provare anche a fare senza di lui, nei minuti magari di riposo che gli possono essere concessi".