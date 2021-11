Repubblica – Inter, voci di cessione: l’ultima parla di un interesse di Pallotta

Non si fermano le voci di una possibile cessione dell'Inter: secondo Repubblica, anche l'ex proprietario della Roma sarebbe interessato

In campo la squadra va alla grande, con gli ottavi di finale di Champions League raggiunti dopo 10 anni. Fuori, Suning sembra potersi riprendere dopo momenti difficili. Nonostante questo, però, non si fermano le voci di una possibile cessione dell'Inter . Scrive Repubblica:

"Alla crisi di Suning in Cina, il maxiprestito del fondo Oaktree e le costanti voci di cessione del club (l’ultima sull’interessamento di James Pallotta, ex padrone statunitense della Roma), gli interisti hanno fatto l’abitudine. Per vincere il campionato, potrebbero servire ritocchi a gennaio, però la regola aurea è classica: uno parte, uno arriva. Per Inzaghi può trattarsi di un centrocampista (Nandez, se va via Vecino), mentre i vacillanti Dumfries e Sanchez sono forti di contratti assai ricchi".