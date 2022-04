Voeller: “Mourinho? Alla Roma c’è una voglia incredibile di tornare a vincere”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho? Ho letto che l'Olimpico è sempre pieno, nonostante la Roma non lotti per le posizioni di vertice"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Rudi Voeller, ex calciatore, ha parlato così di Jose Mourinho e della sua esperienza in corso alla Roma: «Ha riportato grande entusiasmo. Ho letto che l'Olimpico è sempre pieno, nonostante la Roma non lotti per le posizioni di vertice. Il motivo è che c'è una voglia incredibile di tornare a vincere qualcosa. Quanto accade mi ricorda quello che succede in Germania con l'Eintracht. Prima dell'esodo a Barcellona, il loro presidente mi disse che al Camp Nou avrebbero avuto il supporto di trentamila persone. Io mi sono messo a ridere. E invece aveva ragione lui».