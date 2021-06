Voeller: “Mourinho-Roma? Gran colpo. Scudetto? L’Inter non ha grande vantaggio”

Le parole dell'ex giallorosso: "Il problema di una squadra troppo più forte delle altre in Italia non esiste più. L'Inter non credo abbia questo grande vantaggio rispetto alle altre"

Marco Astori

Rudi Voeller, ex calciatore della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni del quotidiano Il Messaggero. L'attuale direttore esecutivo del Bayer Leverkusen ha parlato così dell'arrivo in giallorosso di Jose Mourinho: «Un gran colpo, una bellissima idea del club. È un grande allenatore e farà bene anche alla piazza perché potrà dare un po' di...euforia, si può dire?».

Euforia.

«Sì, euforia, speranza di un futuro migliore».

Scuserà la banalità, ma dobbiamo: la Roma è da scudetto?

«La Roma, come la Lazio, adesso ha un vantaggio. Per tanti anni in campionato la Juventus, come d'altronde il Bayern in Bundesliga, ha vinto tantissimo. Già lo scorso anno si aveva però la sensazione che la Juve fosse in difficoltà perché è una squadra un po' vecchia. E che il campionato potesse essere combattuto. Ecco, questo è il grande vantaggio per la mia Roma. Che può approfittare della difficoltà degli altri. Come ha fatto l'Inter in questa stagione».

C'è speranza?

«Il problema di una squadra troppo più forte delle altre in Italia non esiste più. La Juve non è più quella di un paio di anni fa. E l'Inter non credo abbia questo grande vantaggio rispetto alle altre. Sarà un campionato molto equilibrato e interessante. E del gruppo di testa potrà fare parte la Roma. Ma anche la Lazio».