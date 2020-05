Tra i temi sottovalutati dai più, nel dibattito legato alla ripartenza del campionato, c’è anche l’aspetto psicologico: i calciatori sono preoccupati perché non vedono e non hanno quelle garanzie necessarie per poter fare, in totale sicurezza e tranquillità, il proprio lavoro: «Ho sentito i giocatori e vogliono garanzie di sicurezza, ma nessuno può dargliele», ha spiegato ai microfoni di Repubblica Piero Volpi, medico sociale dell’Inter e primario all’ospedale Humanitas.