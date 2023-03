Volpi: “Inter, Juve o Roma per Conte. Ha troppa voglia di calcio per fermarsi”

Jacopo Volpi, vice direttore di RAI Sport, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT dove ha parlato del futuro di Antonio Conte. "Lui era in scadenza col Tottenham, è andato via con molta fretta, era stressato sotto tutti i punti di vista, ha fatto anche un recupero accelerato per tornare in panchina, ma non gli ha fatto bene".