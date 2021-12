Volpi: “Non avevi dubbi su Inzaghi, l’Inter ha la rosa migliore: la classifica…”

Le dichiarazioni del giornalista, che esprime il suo parere sul campionato di Serie A e sull'Inter di Simone Inzaghi

"Non avevo dubbi su Simone Inzaghi e sulla sua capacità di gestire una squadra importante come l'Inter. Forse non pensavo che sarebbe arrivato così rapidamente a trovare il bandolo della matassa. L'Inter ha la rosa migliore, e questo nel campionato farà la differenza. La classifica dice la verità, la squadra più forte è in testa".