Il medico sociale dell’Inter: “Tiger Woods, due fattori possono creare problemi”

A SkySport24 l'intervento di Piero Volpi sul golfista americano rimasto coinvolto in un incidente d'auto a Los Angeles

Uno dei più grandi golfisti del mondo, Tiger Woods, è rimasto coinvolto in un incidente a Los Angeles. I soccorritori sono stati costretti ad estrapolarlo dall'auto finita fuori strada tramite il parabrezza. Non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Ma è stato operato per le fratture multiple riportate alle gambe.

Bisognerebbe avere nel dettaglio quanto è stato fatto per il recupero. Ma se guidava la macchina, poteva muoversi, il chirurgo che lo ha operato gli aveva dato il via libera per riprendere le attività. Mi soffermerei su quanto successo in questi giorni. Mi auguro che la chirurgia possa rimettere in sesto e far riprendere un atleta così importante e di grande livello come Woods. Sicuramente queste fratture richiedono dai quattro ai sei mesi di recupero. Se non ci sono complicazioni di origine settica, legata ad esposizioni, o di tipo vascolo-nervosi.