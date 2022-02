Pagelle GdS: “Perisic top, Gosens dovrà faticare per imporsi. Lautaro male. E Handanovic…”

Tante insufficienze nelle pagelle dell'Inter nel derby: ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport. Brilla Perisic, male in tanti

Tante insufficienze nelle pagelle dell'Inter nel derby. Dopo un buon primo tempo, i nerazzurri hanno perso identità nella ripresa, venendo rimontati nel giro di 3'. Il migliore, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato Perisic (voto 7,5): "Il nuovo arrivato Gosens dovrà faticare parecchio per imporsi: sembra che Perisic stia vivendo una seconda vita. Di solito, avanti con l’età, si arretra la posizione riducendo il perimetro di gioco, altro che fare l’esterno a cinque. Invece Perisic è mostruoso per come assalta l’area rossonera e poi va a chiudere dietro e anche in diagonale. Padrone assoluto della sinistra. Scatti, tiri, rincorse, recuperi, cross. E il gol. Finché resta in campo, Calabria ha le mani nei capelli. Una volta fuori, la luce dell’Inter si spegne improvvisamente", spiega la Rosea.