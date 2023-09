GdS – Tanto Sommer nel pareggio. Asllani non è pronto. Sanchez cambia faccia all’Inter

Lautaro 6,5 - Giù il cappello, perché quel gol è oro puro. E va bene pure se arriva al termine di una serata complicata. Appunti sparsi: con Thuram viaggia meglio...

Sanchez 7 - Cambia faccia all'Inter: si piazza trequartista, si fa dare il pallone e inizia a dirigere l'orchestra. Tutto all'improvviso passa da lui. E il gioco scorre.

Thuram 6,5 - Mette in crisi una difesa statica. E finalmente allunga l'Inter, regala profondità ai suoi compagni. Difficile da fermare, in questo momento.

Arnautovic 4,5 - A tratti indisponente, non tiene una palla una, così i suoi compagni vanno in crisi. Per la cronaca: perde pure in area Le Normand, vicino al gol...

Bastoni 4 - Pasticcio terribile, tra controllo di palla sballato e ritardo nello scarico: il gol subito è tutto suo. Non ne esce più.

Asllani 4,5 - Non è pronto, per queste altezze. Timido, sovrastato dal ritmo e dal fisico degli avversari, si limita a giocate elementari. Per di più, pure ammonito.

