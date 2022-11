Vrsaljko, rescissione con l’Olympiakos, manca solo l’ufficialità

L'ex calciatore nerazzurro non è riuscito ad incidere nella sua esperienza in Grecia e sta per chiudere il suo rapporto col club greco

Eva A. Provenzano

Nell'ultimo mese e mezzo non ha mai giocato. E l'Olympiakos ne avrebbe abbastanza. Manca solo l'ufficialità ma Sime Vrsaljko, ex giocatore dell'Inter, starebbe per rescindere dal club greco. Si parla di decisione che dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Il giocatore era sbarcato in Grecia perché all'Atletico Madrid non c'era più spazio per lui, era arrivato Molina alla corte di Simeone che non lo ha ritenuto una sua priorità. Il terzino rescinderà il contratto e sarà libero di trovare squadra.

(Fonte: fichajes.net)