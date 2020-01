Vucinic: “Con Vidal Inter osso duro per la Juve. Conte numero uno? Davanti a tutti metto…”

In vista della sfida di domenica sera tra Roma e Juve, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex delle due squadre: Mirko Vucinic. Tra gli argomenti toccati c’è anche il capitolo Antonio Conte:

La Roma potrà lottare solo per il terzo posto finale, magari in una volata con la Lazio?

«Sì. E credo che i giallorossi la spunteranno. Per lo scudetto è una storia tra Juventus, ancora favorita, e Inter, che con Conte si è avvicinata tantissimo. Se poi avrà anche Vidal, Conte, numero uno al mondo, diventerà un osso durissimo sino in fondo».

Antonio è quello che ha inciso di più nella sua carriera?

«Alt. Davanti a tutti, metto sempre Zeman per quanto mi ha insegnato nel Lecce. Con le sue lezioni sul gioco offensivo, mi ha lanciato nel grande calcio».