Vucinic: “Scudetto 2010 cicatrice che rimarrà per tutta la vita. Scambio con Guarin? È mancata…”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex attaccante di Lecce, Roma e Juve, Mirko Vucinic ha parlato di alcuni passaggi della sua carriera:

“Conte è stato bravo con la Juve, ci ha reso una macchina da guerra. Scudetto 2010? Cicatrice che rimane per tutta la vita, non si rimargina più. Con la Roma ho rischiato di vincere due scudetti e li ho persi all’ultimo. Se guardi il secondo tempo con la Samp fanno solo due tiri in porta, è stato il destino. Gira voce che io e Perrotta ci siamo un po’ beccati. Abbiamo discusso, ma siamo entrati comunque per vincere. Abbiamo discusso per un’azione in cui non gli ho passato la palla. Scambio con Guarin? È mancata la firma che non è arrivata. Per come è andata sono felice, non so come sarebbe andata all’Inter. Ad Abu Dhabi mi sono trovato benissimo”.