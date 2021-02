Ne avranno approfittato anche per conoscere la piccola Nina, l’ultima arrivata in casa Inter. La figlia di Lautaro e Agustina era insieme alla sua mamma durante un pranzo tra wags nerazzurre. La moglie di D’Ambrosio, Enza De Cristofaro, ha postato le foto dell’incontro con la compagna dell’argentino. E ha taggato anche la moglie di Hakimi, l’attrice Hiba Abauk. Le tre hanno fatto un pranzetto tutte insieme in un noto albergo del centro di Milano.