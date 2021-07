Walem: “Italia-Belgio, Lukaku uomo-chiave. A 16 anni voleva essere il migliore e…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Udinese e Parma, Walem, su Lukaku e sulla sfida tra Italia e Belgio di Euro 2020

Johan Walem , ex centrocampista di Udinese e Parma, ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport della sfida tra Italia e Belgio, in programma domani alle 21 a Monaco.

"Lukaku l’ho avuto nelle giovanili dell’Anderlecht. Aveva 16-17 anni e voleva essere il migliore, lavorava duro, non si fermava mai. All’Under, tra gli altri, ho allenato Carrasco, Thorgan Hazard, Dendoncker, Tielemans, Batshuayi, Meunier... Carrasco nell’Atletico è stato fenomenale. Thorgan Hazard nel Borussia Dortmund è cresciuto tantissimo, non smette mai di correre e ha qualità nell’uno contro uno".

"Il Belgio è micidiale in contropiede, De Bruyne vede il gioco prima di tutti e sa come attivare Lukaku. Ecco, Lukaku per me sarà l’uomo-chiave, molto dipenderà da come la difesa azzurra riuscirà a contenerlo quando partirà nello spazio".