Walker: “Inter grande squadra, bisogna rispettarli. Dobbiamo vincere a tutti i costi”

In una lunga intervista a Repubblica, Kyle Walker ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City-Inter. "Si cresce anche attraverso le delusioni, le vittorie sfiorate: questo vale per tutte le grandi squadre. Sinora non abbiamo mai vinto la Champions, ma l’importante è essere sempre lì e provarci, come con la nazionale inglese: prima una semifinale, poi una finale persa contro l'Italia… alla fine speriamo che stavolta le cose vadano per il verso giusto”.