Wanda sul futuro di Icardi: “Mauro ha ancora due anni di contratto, ci sono offerte ma…”

Il futuro dell'ex giocatore dell'Inter è nelle mani di Wanda, sua agente: ecco quali sono le intenzioni della coppia

Wanda Nara è intervenuta telefonicamente a Telefe (in Argentina) per parlare dei temi più attuali che riguardano la sua famiglia. Dopo aver parlato del buon legame che è riuscita a creare con le mogli dei compagni di squadra del marito, l'agente di Icardi ha parlato del futuro del calciatore al PSG. “Mauro ha ancora due anni di contratto con questo club. Nonostante abbia offerte da altri club in Europa, qui abbiamo creato una famiglia con i giocatori e con le loro mogli. Rimarremo sicuramente per questa comunità che abbiamo creato. I bambini hanno anche i loro amici qui".