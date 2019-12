Wanda Nara: “Icardi? Lo seguo anche quando sono in tv. A Tiki Taka rappresento…”

La tv francese Rmc Sport ha seguito da vicino il programma Tiki Taka e ha intervistato Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. E lei ha spiegato come porta avanti il suo lavoro nel programma di Mediaset: «Rappresento la parte delle donne a casa, faccio domande un po’ più da donna. Sono mamma di cinque figli, lascio i figli a casa a dormire, ma non si accorgono che non ci sono perché alle sei del mattino mi alzo per preparare loro la colazione e portarli a scuola. Ma mi devono dire cosa sta facendo Mauro quando sta giocando col PSG. Quando sono a Parigi non mi perdo una partita e ovviamente lo seguo».

(fonte: Rmc Sport)