Wanda Nara: “Tiki Taka? La prima cosa che mi hanno chiesto prima di firmare…”

Wanda Nara, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ha rilasciato anche un’intervista alla rivista Gente, in Argentina. Il giornale parla della voglia della moglie di Icardi di “riscoprire un percorso individuale e tornare al lavoro per i suoi meriti”. «La prima cosa che mi hanno chiesto prima di firmare il contratto è stata se fossi o meno incinta. Perché anche le più piccole voci che arrivano dall’Argentina vengono riprese anche in Italia. Vi pare che farei questo passo se lo fossi? Non è il contesto. Non sarebbe una situazione compatibile con questa priorità, con questo mio bisogno di spiccare il volo. Devo ammettere che avevo un po’ paura di iniziare la mia carriera in Italia».

E poi ha anche aggiunto: «Sì, avevo paura. Ho iniziato dal basso, da zero. Come se non ci fosse stato un passato nel mio Paese. Ero terrorizzata di entrare nell’ambiente dello spettacolo con il marchio di essere qui per o di ex moglie. Ho fatto un passo alla volta, facendomi spazio, aspettando che i produttori mi scegliessero convinti di quanto posso offrire. Come stanno facendo i grandi marchi che mi invitano agli eventi, mi cercano, cosa che non è così facile o così frequente in Argentina. Gli italiani stanno capendo quanto io possa essere professionale. Ho lavorato anche con la febbre, spostandomi negli aeroporti per raggiungere sempre comunque gli studi. Mi conoscevano già per l’aspetto serie delle notizie, adesso facendo spettacolo si sorprenderanno del mio umorismo. So che il 2020 sarà l’anno del mio rilancio artistico, l’anno in cui mi riscopriranno».

E infine, la show-girl, ha anche detto: «La mia essenza non cambierà mai. Ecco perché sono famosa. Ma oggi, con qualche anno in più e con la maternità, sono più cauta. Valuto meglio le conseguenze».

(Fonte: Gente)