Wanda Nara e Icardi di nuovo in crisi? Lei da sola a Milano. Sui social intanto…

La lunga telenovela con l'ex Inter e sua moglie protagonisti sembra arricchirsi di un nuovo capitolo

Wanda ha cancellato il post significativo in cui annunciava via Instagram la sua riconciliazione con Mauro dopo quanto accaduto con China Suárez, ma non è l'unico che non si vede più. Inoltre, ha eliminato il selfie che aveva caricato da solo con Icardi a cui aggiungeva la riflessione profonda del film 'Conosci Joe Black?' sull'amore. Le uniche foto che restano con Mauro sono quelle con le figlie o in famiglia.

La showgirl argentina ieri sera si è recata da sola a Milano e si sono ripresentate le segnalazioni di una nuova crisi con Mauro Icardi. "Ciao", ha scritto Wanda Nara in una storia su Instagram che ha accompagnato con la canzone "Maldita foto", di Tini Stoessel e Manuel Turizo, il cui testo recita: "Un'altra notte senza di te. Non so più cosa sia il sonno. Maledetta foto, che mi ricorda che non ci siamo". Un altro giorno senza di te. Se è sorto il sole, non l'ho visto. Cuore spezzato. Fa così male che non ne voglio nemmeno un altro. "