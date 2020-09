Wanda smentisce la denuncia del Codacons: “Una bugia tra le tante, non mi hanno…”

Wanda Nara si è dedicata a rispondere alle curiosità dei suoi follower e si è aperta anche su argomenti intimi come l’amore per il marito Mauro Icardi e le abitudini della loro famiglia. Recentemente la modella e agente dell’ex calciatore dell’Inter era stata citata dal Codacons in termini negativi, dopo la foto del suo lato B scattata dal figlio in vacanza. L’associazione aveva parlato di “una denuncia del Codacons alla Procura per violazione delle norme sulla privacy di minori”. Ora Wanda smentisce: “Non mi è stata segnalata nessuna denuncia. Una bugia tra le tante…”.