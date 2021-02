Furto in casa Icardi, Wanda: “Mi sembra superficiale parlarne, ecco perché”

Wanda Nara ha spiegato il motivo per il quale non ha ancora voluto commentare il furto subito nella casa di Parigi.

Case e ville di calciatori vengono spesso prese di mira da ladri abili ad approfittarne. È il caso della casa parigina di Mauro Icardi , presa d'assalto recentemente mentre il giocatore era impegnato in una partita. Ad accorgersene e a lanciare l'allarme i domestici.

Sui social Wanda ha recentemente risposto ad alcune domande dei suoi fan e follower. A quella sul furto ha ribattuto così: "Mi sembra così superficiale e triste parlare di un problema che può essere risolto con i soldi. Con tutti i problemi che il mondo sta vivendo ora, ecco perché non ho fatto alcun commento a riguardo. Tutto ciò che hanno pubblicato sono speculazioni proprio perché non ne abbiamo parlato. Grazie per la preoccupazione e, ovviamente, a chi si occupa della sicurezza e alle forze dell'ordine".