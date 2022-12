Wenger: “Messi direttore d’orchestra. Mbappé? Hanno qualcosa di molto difficile da avere”

"Non è mai stato super veloce, ma è sempre un maestro nei cambi di direzione e di ritmo, e lo ha ritrovato in questo torneo. Attira l'avversario e all'improvviso ha quella piccola accelerazione che fa la differenza". Wenger è invece cauto nel fare paragoni diretti tra la 'Pulce' e l'avversario piu' in vista per domani, Kylian Mbappe. "Direi che sono giocatori diversi - ha detto -. Mbappe ha un'enorme flessibilità, un'enorme potenza ed è anche molto intelligente, ma in un modo diverso. Usa la sua potenza e sa come usare il suo potenziale fisico, ma è anche molto creativo negli ultimi 30 metri. Entrambi hanno qualcosa di molto difficile da avere: mantengono la calma anche in mezzo a tanti giocatori", ha concluso.