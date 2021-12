WhoScored – La top 11 dell’ultima giornata d’andata: un solo giocatore dell’Inter presente

Si è conclusa la 19° giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata con l'Inter capolista grazie al successo di San Siro contro il Torino

Si è conclusa la 19° giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata con l'Inter capolista grazie al successo di San Siro contro il Torino. Nel team of the week per WhoScored.com, però, c'è un solo nerazzurro: si tratta di Denzel Dumfries, autore del gol decisivo. Ecco la top 11 secondo WhoScored: