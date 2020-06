Whoscored – Semifinali di Coppa Italia, nella top 11 si salva solo un nerazzurro

C’è amarezza in casa Inter per l’eliminazione dalla Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro il Napoli. Nonostante la prestazione comunque positiva e propositiva della squadra di Conte, i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre il gol di Christian Eriksen. Ed è proprio il danese l’unico giocatore dell’Inter ad essere stato incluso nella top 11 ideale di queste semifinali stilata da Whoscore.com. Questa la formazione: Donnarumma, Di Lorenzo, Maksimovic, Kjaer, Alex Sandro, Fabian Ruiz, Bentancur, Eriksen, Dybala, Mertens, Calhanoglu.

(Whoscored.com)