Gds – Wijnaldum può cambiare la Roma come fece Sneijder con l’Inter. Un aneddoto…

"Un aneddoto su tutti. Durante la stagione, in un momento in cui non brillava, José gli disse: "Tranquillo, vai in vacanza con la tua fidanzata e riposati qualche giorno". Al ritorno Wesley raccontò: "Da quel momento avrei fatto qualsiasi cosa per lu". Come Sneijder, anche Wijnaldum è in grado – con la sua classe, le sue geometrie e la sua capacità realizzativa – di cambiare volto alla squadra in ogni momento".