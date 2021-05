Mercato Inter, Wijnaldum saluta il Liverpool: “Questo club mi mancherà. Non ho ancora…”

Georginio Wijnaldum dice addio al Liverpool. Ecco le parole del centrocampista olandese prima del match contro il Crystal Palace

Georginio Wijnaldum dice addio al Liverpool. Intervistato da Sky Sports prima di Liverpool-Crystal Palace, il centrocampista olandese, in scadenza di contratto con i Reds e accostato più volte anche all'Inter , ha infatti dichiarato:

"Sto combattendo contro le lacrime in questo momento. I tifosi del Liverpool mi hanno dimostrato grande amore durante i cinque anni. Mi mancheranno. Speravo di giocare qui ancora tanti anni, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ora devo iniziare una nuova avventura ma non ho ancora firmato per un altro club".