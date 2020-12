Guardian – La richiesta di Wijnaldum al Liverpool. E ha fatto una promessa ai Reds

Georginio Wijnaldum è a un bivio: rinnovare con il Liverpool o provare una nuova esperienza in un nuovo campionato. Secondo quanto riporta il Guardian, il giocatore ha chiesto più tempo ai Reds prima di decidere se accettare una nuova offerta di contratto. L’olandese sarà libero in estate e potrà parlare con altro club dal 1° gennaio. Il Liverpool e Jürgen Klopp vorrebbero che il 30enne restasse, ma finora non sono riusciti a convincerlo a firmare il nuovo accordo.

“Il Liverpool ha presentato la sua nuova offerta di contratto al Wijnaldum all’inizio di dicembre, ma il giocatore ha detto questa settimana che vorrebbe qualche giorno in più per decidere. Ha promesso al Liverpool che comunicherà al club la sua decisione prima di iniziare a parlare con qualsiasi club, se dovesse decidere che il suo futuro sarà altrove“, si legge sul quotidiano britannico. Sul giocatore c’è anche l’interesse da parte dell’Inter, sempre attenta ai parametri zero.

(The Guardian)