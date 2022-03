Wome: “In quell’Inter mancava il gruppo. Ho rispetto Mancini ma…”

L'ex centrocampista Pierre Wome, intervenuto ai microfoni di TMW, ha ricordato così la sua breve avventura all'Inter

"Penso che avrei potuto giocare anche di più. C'era Mancini in panchina e ho rispettato le sue decisioni, ma quando vedevo certe prestazioni di chi era al mio posto mi chiedevo se davvero non potessi far meglio. E poi all'Inter ognuno era per la sua strada, mancava il gruppo. Alla Roma c'era qualcosa in più come collettivo, eravamo affiatati, facevamo le cose insieme, tutti nella stessa direzione. Tutte cose che non ho visto all'Inter".