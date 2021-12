Inter Women, Bonetti: “Derby partita dura, vogliamo un risultato positivo”

L'attaccante nerazzurra ha parlato in vista della sfida di domani contro il Milan, in programma alle ore 14:30

Al rientro dalla pausa Nazionali, l'Inter è pronta ad affrontare la decima giornata del campionato di Serie A Tim Vision, sfidando il Milan nel primo derby della stagione. La squadra di coach Rita Guarino scende in campo contro le rossonere alle 14.30h di domenica, presso il centro sportivo Vismara. A un paio di giorni dal big match, Tatiana Bonetti ha analizzato il momento delle nerazzurre in vista della gara contro il Milan, ai microfoni di Inter Tv: "Sono molto contenta del momento che sto vivendo: avevo bisogno di trovare un po' di continuità perchè ho avuto un momento delicato per via del covid e ho saltato tanti allenamenti. Ora sono molto contenta di poter dare il mio contributo alla squadra e spero di continuare in questa direzione."