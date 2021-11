Inter Women, Santi: “Contentissima per il gol. Non vediamo l’ora del derby”

Le parole della centrocampista nerazzurra, in rete nel successo per 0-6 contro la Pro Sesto in Coppa Italia

Fabio Alampi

Una grande prova della squadra di Rita Guarino porta all'Inter i primi tre punti in Coppa Italia: le nerazzurre sono ora prime del gruppo D e il 19 dicembre affronteranno la gara decisiva contro il San Marino.

Al termine della gara contro la Pro Sesto, terminata 6-0 per le nerazzurre, Irene Santi ha parlato così ai microfoni di Inter Tv: "Sono contentissima per aver segnato un gol, perchè ogni rete è importante che sia Coppa Italia o campionato. Era importante iniziare il cammino in Coppa con il piede giusto perchè non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, bisogna essere concentrate e fare sempre bene. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo rispettato tutte queste cose che ci siamo dette prima della gara."

"La prossima partita di campionato sarà contro il Milan: il derby è sempre una partita importantissima e non vediamo l'ora di giocarla. La prepareremo al meglio perchè vogliamo fare bene", ha concluso la centrocampista nerazzurra.

(inter.it)