Wyss: “Chelsea senza soldi, deve 2 mld ad Abramovich. Mi hanno offerto di comprarlo ma…”

Hansjorg Wyss, 86 anni, uno degli uomini più ricchi di Svizzera, ha svelato che gli è stato offerto di acquistare il Chelsea, club della Premier League 'orfano' dell'oligarca russo Roman Abramovich, costretto a lasciare dopo l'invasione dell'Ucraina. "Mi prendo ancora quattro o cinque giorni di riflessione. Abramovich sta chiedendo troppo in questo momento. Il Chelsea gli deve 2 miliardi di sterline, ma non ha soldi. Ciò significa che chi acquista il Chelsea deve risarcire Abramovich", ha spiegato Wyss.

Secondo il Daily Mail, Abramovich sarebbe disposto a vendere i Blues per la cifra di 3,6 miliardi di euro. "Abramovich è uno dei più stretti consiglieri e amici di Putin. Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico. Vuole sbarazzarsi del Chelsea in fretta. Insieme ad altre tre persone, ieri ho ricevuto un'offerta per l'acquisto del Chelsea da Abramovich", ha detto Wyss al quotidiano svizzero in lingua tedesca Blick.