Xavi: “Nel 2008 potevo andare all’Inter. Le mie intenzioni cambiarono quando…”

Era l’estate del 2008 e Xavi era sul punto di partire dal Barcellona. Due le destinazioni possibili: Inter e Bayern Monaco. L’ex giocatore racconta come Guardiola lo convinse a rimanere in blaugrana: “Eravamo reduci dall’Europeo vinto e tramite Begiristain venni a sapere che il club voleva cedermi. Andai a parlare con Guardiola e da lì cambiarono le mie intenzioni: non avevo più in mente né l’Inter, né il Bayern, né nessun’altra squadra. Mi disse che non immaginava la squadra senza di me. Per convincermi bastò un solo minuto. Il feeling tra tecnico e calciatore è fondamentale“.

(Goal.com)