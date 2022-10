Xavi: “Errori arbitrali? Con l’Inter ho protestato ma non è servito a nulla”

Intervenuto in conferenza stampa, Xavi, tecnico del Barcellona, è tornato così sulle partita giocate contro l'Inter e il Real Madrid: "Abbiamo giocato con le nostre idee. Al Bernabéu e anche contro l'Inter abbiamo giocato come volevamo. Vogliamo essere protagonisti, giocare più vicino all'area, con una difesa avanzata. A volte si riesce e a volte no. Insistendo si può continuare per riuscirci.