Xavi: “Tante grandi faticano. Liverpool, Bayern, ma anche l’Inter che sembrava…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha portato come esempio grandi squadre di altri campionati che fanno fatica a vincere con continuità

Intervenuto in conferenza stampa, Xavi ha risposto a chi gli faceva notare come il Barcellona abbia spesso vinto soltanto 1-0. Il tecnico ha portato come esempio grandi squadre di altri campionati. "Vorremmo vincere con più tranquillità, ma non sempre è possibile. Il calcio è complicato. A volte facendo un grande gara non vinci".